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Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı

Erzurum'da evde tartıştığı eşi ile kızını bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı, tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 17:10, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 17:15
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Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'ndeki evlerinde, Zülküf B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Zülküf B, eşi ile kızı Asude Helen B'yi (20) bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Aracıyla kaçan zanlı Zülküf B, Çat ilçesi istikametinde yolda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadriye B. ile kızı Asude Helen B'nin cenazeleri, Müftü Solakzade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, ailenin Bingöllü olduğu, tutuklanan zanlının Palandöken ilçesinde bir lisede coğrafya öğretmeni, öldürdüğü eşinin de Erzurum Şehir Hastanesinde ebe olarak çalıştığı öğrenildi.

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