Akbelen'deki tarım arazisine maden sahası kurulması kararı yürürlükten kaldırıldı

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "11/3/2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2022'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile 'Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri' kapsamında, Akbelen'de madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmişti.

12 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre; Akbelen Ormanı'nın çevresindeki İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı.