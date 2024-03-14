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Oy pusulasına bağımsız rötuşu

İstanbul'da 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İBB Başkanlığı için basılan oy pusulası değişti. Yeni şablonda siyasi partilerle bağımsızlar arasındaki boşluk daha da belirginleşirken, araya "Bağımsız adaylar" ibaresi de eklendi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Mart 2024 07:49, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 07:49
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Oy pusulasına bağımsız rötuşu

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre Yüksek Seçm Kurulu (YSK), 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hazırlanan oy pusulasında baskı öncesi son dakika değişikliğine gitti.

Seçimlere yaklaşılırken oy pusulalarının şablonları da hazırlandı. YSK, 31 Mart'ta 34 siyasi partinin katılacağını açıklamış, bağımsız adayların da bulunması sebebiyle bazı il, ilçe ve beldelerde oy pusulalarının çok uzun olabileceğini belirtmişti. 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için basılan pusula en uzun pusula oldu. Pusulanın, seçim sonuçlarına etki edebilecek bazı karışıklıklara sebebiyet verebileceğinden hareketle baskı öncesi değişikliğe gidildiği öğrenildi.

11 BİN OY BAĞIMSIZA GİTTİ

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, başkanlığa yaptığı başvuruyla oy pusulasında siyasi partilerle bağımsız adayları birbirinden kesin olarak ayırt edecek yeni bir şablon kullanılmasını istedi. Özel, "2019'da yapılan İBB seçimlerinde, seçmen oy vereceği siyasi partinin altındaki bağımsız adaya kendi partisine oy verdiğini zannederek oy kullandı. Aynı yerde gibi algılayarak hem partisine hem de altındaki bağımsız adaya oy vererek oyunu geçersiz hale getirdi. Bu şekilde AK Parti'nin logosunun altında bulunan bağımsız adaya 11 bin oy çıktı. Tüm ilçelerde toplam 319 bin 540 oy geçersiz sayıldı. Tek bir oyun bile önemli olduğu bu seçimlerde aynı sorunun yaşanmaması için şablonun değiştirilmesini istedik" dedi.

ŞABLON DEĞİŞTİ

Özel'in başvurusuna diğer partilerin temsilcileri de imza verdi. Talep üzerine YSK olağanüstü toplandı. Partilerle bağımsızlar arasındaki boşluğa, boşluğu tümüyle kaplayacak şekilde "bağımsız adaylar" ibaresinin eklenmesi kararlaştırıldı.

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