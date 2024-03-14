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Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı

Yeni düğün sezonunun başlamasıyla birlikte, evlilik planı yapan çiftler düğün masraflarını araştırmaya başladı. Evlilik maliyetleri 2024'te zirveyi görerek yüze 162 artışla en az 500 bin liraya dayandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2024 08:37, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 08:39
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Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı

Bahar aylarının gelmesi ile açılan düğün sezonunda evlenecek çiftleri büyük bir mali yük bekliyor. 2023 yılında evlilik hazırlıklarının maliyeti ortalama 275 bin lirayken, 2024 yılındaki ortalama maliyet yüzde 172 artışla 472 bin 500 lira olarak hesapladı.

Aydınlık'ın haberine göre geçen yıldan bu yıla düğün maliyeti yüzde 172 arttı. Ancak bu maliyet; kına, balayı ve düğünün hafta sonu yapılması durumunda ve düğün salonundaki fiyat farklarıyla birlikte 700 bin liraya kadar çıkıyor.

TÜİK verilerine göre her yıl yaklaşık 600 bin çift Türkiye'de evleniyor. Evlenecek çiftlerin bazıları daha az maliyetli olması için ise sadece nikah yapıyor. Bazıları ise kredi çekmek için bankaların kapısını çalıyor.

MASRAF KALEMLERİ

  • Gelinlik en az 15 bin lira
  • Damatlık en az 10 bin lira
  • Düğün salonu 75 bin lira (hafta içi)
  • Düğün fotoğrafçısı 15 bin lira
  • Kuaför 5 bin lira
  • Davetiye 2 bin 500 lira
  • Ev kirası 45 bin lira (İlk kira+depozito+emlakçı komisyonu)
  • Elektronik ev eşyası 130 bin
  • Mutfak 85 bin
  • Oturma odası 40 bin
  • Yatak odası 45 bin
  • Banyo 5 bin

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