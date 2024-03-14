Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi

Kaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan 73 EB 734 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şırnak'ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O. K. ve İlker Duran yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mardin'deki mitingi sırasında, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunu takip ettiği sırada meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı yayınladı. Yerlikaya, mesajında şunları söyledi:

"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Fırat DER, Şırnak İli Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."

MSB, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), yayınlanan başsağlığı mesajında ise "13 Mart 2024 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur.