Bakanlık Kurumları Uyardı! 1416 sayılı kanuna tabi Bursiyerleri kazanmak için çabalayın!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim görüp dönen kişilerin ülkemiz için önemli bir kazanım olduklarını dikkat çekerek kurumlar tarafından kişilerin uyum süreçlerinin geliştirilmesi, aidiyetlerinin sağlanması ve alanlarıyla ilgili faaliyetlerde görevlendirilmesinin önemine dikkat çeken bir yazı tüm kamu kurumlarına gönderildi.



Söz konusu yazıda, 1416 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim gören bursiyerlere yapılan yatırımın ve harcanan emeğin büyüklüğü göz önüne alındığında mecburi hizmet süresi içinde istifa eden her bir kişinin önemli bir kayıp olduğu, istifaların önüne geçebilmek adına istihdam edilen bursiyerlerin görev yaptıkları kurumlara aidiyet duygularını pekiştiren, yeniliği teşvik eden, araştırma ve geliştirme için altyapı sağlayan, kariyer gelişimi için fırsatlarsunan kolaylaştırıcı bir çalışma ortamı sağlanmasının çok önemli olduğu ifade edilmiştir.



Bu çerçevede, ilgili kişilerin lisansüstü eğitimleri sonrası ihtisası dahilinde işleri yürütmek üzere ilgili birimlerde görevlendirilmelerinin sağlanması gerektiği ve bu durumun eğitim aldıkları alanda edindikleri bilgi birikimi ve deneyimini daha etkili kullanmasına olanak sağlayacağı belirtilmiştir.

