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Adaletten kaçan Eylem Tok ve oğlu ortaya çıktı

Yazar Eylem Tok'un lüks otomobille ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a oradan ABD'ye kaçırması skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname hazırlanmıştı, ana oğul ortaya çıktı. ABD'de bir taksiye binerken görüntülenen Tok ve oğlunun keyifli hali dikkat çekti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Mart 2024 09:29, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 10:10
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İstanbul Eyüpsultan'da, yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Porsche marka araçla yol kenarındaki ATV'lere çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Haberi aldığı gibi olay yerine gelen Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırdı. Türkiye'nin konuştuğu aile ile ilgili skandallar bitmedi. Baba Bülent Cihantimur'un da fenomenler soruşturmasında şüpheli sıfatı ile yer aldığı öğrenildi. Son olarak ABD'den gelen bir fotoğraf dikkat çekti.

EYLEM TOK VE OĞLUNUN KEYFİ YERİNDE!

Eylem Tok ve oğlu, New York'ta taksiye binerken görüntülendi. İkilinin keyifli halleri fotoğrafa da yansıdı.

Anne-oğulun fotoğraflarını X hesabından paylaşan gazeteci-yazar Razi Canikligil, "ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York'talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti." ifadelerini kullandı.

"ANNE BENİ AFFET ARAÇ PERT OLDU"

Öte yandan Eylem Tok'un şoförlüğünü yapan Ceren S. ifadesinde korkunç detaylara yer vermişti. Ceren S. "Eylem Hanım'ı olay yerine götürdüm. 1-2 dakika geçmeden Timur'u ve iki çocuğu arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli 'Anne beni affet, araç pert oldu' diyordu. Eve varınca Eylem Hanım 'Sen Timur'u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' dedi. Sonra Timur'un babası Bülent C. geldi. Çocuğu hastaneye götürürken Eylem Hanım aradı 'Havaalanına doğru git' şeklinde talimat verdi" şeklinde konuşmuştu...

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı iade için ABD makamlarıyla irtibata geçti. Bakanlık, 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi Tok'un ABD'den iadesi için talepname hazırladı. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin olarak Tok ve oğlu T.C. hakkında tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı. Tunç, ABD'den iadelerinin talep edildiğini bildirmişti.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz günlerde Bakan Tunç, olaya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuş "Kaza sonrası olay yerine gelen, anne ve oğlunu havalimanına bırakan kişi gözaltına alındı" demişti. Talepnameye ilişkin ise Bakan Tunç, şu ifadeleri kullanmıştı: ABD Adalet Bakanlığından bize cevap geldi. İstenen bazı belgeler var. Bu belgeleri tamamladık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın takip ettiği bir soruşturma. Umut ediyoruz ki, ABD talebimizi olumlu karşılasın ve yargılama süreci devam etsin. Dün itibarıyla bu dosya kapsamında iki gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında anne ve oğlunu havalimanına götüren iş yeri çalışanı Ayşe Ceren S, tutuklandı.

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