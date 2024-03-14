YÖK, yabancı dilde eğitim için aranan dil şartı geçiş süresini bir kez daha uzattı!
Yükseköğretim Kurulu, yabancı dilde eğitim veren programlarda aranan 85 yabancı dil şartı için aranan geçiş süresini bir akademik yıl daha uzattı!
Hatırlanacağı üzere, 23 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"te 18 Mayıs 2021 tarihinde değişikliğe
gidilerek yabancı dilde eğitim veren programlarda görev alacak öğretim elemanlarının
yabancı dil yeterliği 80'den 85'e yükselmişti.
Bununla birlikte, aynı tarihte ilgili Yönetmeliğe eklenen Geçici 2 nci madde
çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarının yabancı dilde eğitim veren programlarındaki
öğretim elemanlarının 85 yabancı dil asgari başarı şartını 2021-2022 eğitim
ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar sağlaması gerektiği ifade edilmişti.
Daha sonra, 15 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle bu
süre 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar ertelenmesi
kararlaştırılmıştı.
Bu defa, 14 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle
anılan süre 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar ertelenmiştir.
Böylece, halihazırda yabancı dilde eğitim veren programlarda görevli öğretim
elemanlarının 85 yabancı dil şartını sağlamaları için 1 (bir) akademik yıl daha
hak sağlanmıştır.