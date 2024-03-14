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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 16:52, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 16:53
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 220 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 873 milyon 359 bin 891,08 lira, işlem miktarı ise 2.537,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 879 milyon 617 bin 838,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.410.000,002.150,00
En Düşük2.220.000,002.147,22
En Yüksek2.415.000,002.326,70
Kapanış2.408.000,002.150,00
Ağırlıklı Ortalama2.355.863,742.224,40
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.873.359.891,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.537,35
Toplam İşlem Adedi101

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