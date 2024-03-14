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Boşandıktan sonra 2 çocuğunun 'babası' olmadığını öğrendi

Konyalı 3 çocuk babası Hüseyin A. (42), 17 yıllık evliliğini anlaşmalı boşanmayla noktaladıktan sonra komşularının, çocuklarına DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine babalık davası açtı. Adli Tıp Kurumu'nun DNA test sonuçlarında ise Hüseyin A.'nın, çocuklarından 2'sinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Hüseyin A., "15 yaşındaki oğlum benden çıktı. 12 ve 9 yaşlarındaki kız çocuklarının biyolojik babasının ben olmadığım netleşti. Eski eşime DNA test sonuçlarından sonra 'Çocukların babası kim?' diye sorduğumda, 'Senin kuzenin M.K.', diye cevap verdi" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2024 10:56, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 12:06
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Antalya'da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A., 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne babalık davası açtı. Mahkeme, çocuklar E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.'nın (9) DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan inceleme istedi. Çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi, DNA profil karşılaştırması sonucunu geçen ay mahkemeye gönderdi. Sonuçlara göre Hüseyin A.'nın, oğlu E.A.'nın yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Hüseyin A.'nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalığı reddedildi.

'EŞİMLE YILLARDIR ANLAŞAMIYORDUK'

DNA test sonuçlarının ardından 3 çocuktan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendiğini DHA'ya anlatan Hüseyin A., "Eşimle yıllardır anlaşamıyorduk. Sonra anlaşmalı boşanmaya karar verdik. Boşandıktan 3 gün sonra komşumdan bir telefon geldi. 'Senin kuzenin yıllardır senin evine girip çıkıyordu. Çocuklarına bir DNA testi yaptır' dedi. Ben de bunun üzerine avukatım aracılığıyla babalık davası açtık. DNA testleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunun sonucunda 3 çocuğumdan 15 yaşındaki oğlum benden çıktı. 12 ve 9 yaşlarındaki kız çocuklarının biyolojik babası ben olmadığım netleşti. Eski eşime DNA test sonuçlarından sonra 'Çocukların babası kim?' diye sorduğumda, 'senin kuzenin M.K.' diye cevap verdi" dedi.

'12 YIL DOST HAYATI YAŞAMIŞLAR'

Yaşadıklarının ardından ruh sağlığının bozulduğunu ifade eden Hüseyin A., şunları söyledi:

''Eski eşim önce 'Bana tecavüz etti' dedi, ama 12 yıl dost hayatı yaşamışlar. Benim evimde, benim soframda, benim yatağımda yıllarca dost hayatı yaşamışlar. Ben otelden gelip, akşam da inşaatlarda çalışmaya gittiğimde bunlar evde hayatlarını sürdürmüşler. Bu beni psikolojik olarak yıktı. Komşularımın hepsi kuzenimin eve girip çıktığını görmüşler, ama akrabam olduğu için böyle bir şeye ihtimal vermemişler. Boşandıktan sonra bana bilgi verdiler. Gece geldiğini, balkonda oturduklarını, kahve içtiklerini görmüşler, ama öz kuzenim olduğu için farklı düşünmemişler."

'O ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Çocukların, şimdiye kadar babalarının kendisi olduğunu bildiklerini söyleyen Hüseyin A., "Çocuklar bu yaşa kadar beni baba olarak bildiler. Bu çocukların hiçbir suçu günahı yok. Ama karşı taraf kabul etmiyor. 'Çocukların benden olduğu ne belli?' diyor. Kendilerinden eminlerse DNA testi yaptırsınlar. Bu çocukların hayatı ve geleceği söz konusu. Ben şimdiye kadar biyolojik babaları değildim, ama bu çocuklara babalık yaptım. Bu çocukların gereken, ne yapılması gerekiyorsa adaletten bunu bekliyorum. O çocukların geleceği, hayatlarını düşünüyorum. Çünkü soy bağı reddedilecek. Psikolojik olarak o çocuklar çökecek. Ben yıllardır çalışıp çabaladığım, emeklerimin boşa gitmesini istemiyorum. Boşanma döneminde çocukları bana göstermediler. Çocuklar beni reddetti. Annelerinin söylediklerini yapmaya başladılar. 15 yaşındaki oğluma durumu anlattım, o şimdi benimle yaşıyor" diye konuştu.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI AKRABALARINA GÖNDERMİŞ

Kendine ait müstehcen fotoğrafları, eski eşinin akrabalarına gönderdiğini belirten Hüseyin A., "Eski eşim, boşanma aşamamızda, benim çıplak fotoğraflarımı telefonumdan alarak bütün tanıdıklara gösterdi. Beni rezil etmeye çalışarak insan içine çıkamaz hale getirmeyi amaçladı. Bu fotoğrafları bazı akrabalarıma da WhatsAppp'tan göndererek beni rezil etmeye çalıştı. Bununla ilgili de özel hayatın gizliliği ihlal suçundan suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı. (DHA)

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