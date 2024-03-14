Dolar yükselişini bugün de sürdürdü

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,0970 32,0980 32,1240 32,1250 Avro 35,1110 35,1120 35,0200 35,0210 Sterlin 41,0930 41,2100 41,0000 41,1170 İsviçre Frangı 35,5900 36,6020 36,7270 36,9120 ANKARA ABD Doları 32,0670 32,1470 32,0940 32,1740 Avro 35,0710 35,1510 34,9800 35,0600 Sterlin 41,0330 41,2430 40,9400 41,1500