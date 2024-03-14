Dolar yükselişini bugün de sürdürdü
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,12 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 17:40, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,0970
|32,0980
|32,1240
|32,1250
|Avro
|35,1110
|35,1120
|35,0200
|35,0210
|Sterlin
|41,0930
|41,2100
|41,0000
|41,1170
|İsviçre Frangı
|35,5900
|36,6020
|36,7270
|36,9120
|ANKARA
|ABD Doları
|32,0670
|32,1470
|32,0940
|32,1740
|Avro
|35,0710
|35,1510
|34,9800
|35,0600
|Sterlin
|41,0330
|41,2430
|40,9400
|41,1500