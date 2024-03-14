Dev bankadan yeni altın tahmini

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, ons altın fiyatı için 2.500 dolar öngörüsünde bulundu.

JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altının 2.195 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve istihdam rakamlarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesintiye yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in para politikasında gevşemeye gitmesi ile birlikte altının cazibesinin artması bekleniyor. Piyasalar, Fed'in haziran ayında ilk faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Altın fiyatları, ABD üretici fiyatları verisi öncesi güne yatay başladı. Ons altın, yüzde 0,18 düşüşle 2.171 dolar seviyesine geriledi.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi. Gram altın, 2.241 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.732 liradan el değiştirdi.

KUYUMCULARDA ALTIN BULUNAMIYOR

Diğer taraftan Türkiye'de de altına olan talep her geçen gün artıyor. Bu durum ise kuyumcularda 24 ayar altın bulmayı zorlaştırdı.

Kapalıçarşı'da zaman zaman kuyruklar oluşurken, kuyumcuların 24 ayar altın stokları eridi.

Sektör yetkilileri, yoğun alımlardan dolayı 1, 5 ve 10 gram şeklindeki küçük külçelerin piyasada bulunamadığını belirtti.