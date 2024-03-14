İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
MSB'den F-35 açıklaması
MSB'den F-35 açıklaması
Dev bankadan yeni altın tahmini
Dev bankadan yeni altın tahmini
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Konut satışları şubatta arttı
Konut satışları şubatta arttı
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
Öğretmen kocanın cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
Öğretmen kocanın cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dev bankadan yeni altın tahmini

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, altın fiyatları ile ilgili yeni tahminini açıkladı. Banka, piyasanın aşırı heyecanlı olduğunu belirterek, 2 bin 500 doları işaret etti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Mart 2024 11:50, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 11:50
Yazdır
Dev bankadan yeni altın tahmini

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, ons altın fiyatı için 2.500 dolar öngörüsünde bulundu.

JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altının 2.195 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve istihdam rakamlarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesintiye yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in para politikasında gevşemeye gitmesi ile birlikte altının cazibesinin artması bekleniyor. Piyasalar, Fed'in haziran ayında ilk faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Altın fiyatları, ABD üretici fiyatları verisi öncesi güne yatay başladı. Ons altın, yüzde 0,18 düşüşle 2.171 dolar seviyesine geriledi.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi. Gram altın, 2.241 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.732 liradan el değiştirdi.

KUYUMCULARDA ALTIN BULUNAMIYOR

Diğer taraftan Türkiye'de de altına olan talep her geçen gün artıyor. Bu durum ise kuyumcularda 24 ayar altın bulmayı zorlaştırdı.

Kapalıçarşı'da zaman zaman kuyruklar oluşurken, kuyumcuların 24 ayar altın stokları eridi.

Sektör yetkilileri, yoğun alımlardan dolayı 1, 5 ve 10 gram şeklindeki küçük külçelerin piyasada bulunamadığını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber