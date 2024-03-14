İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
Meclis gündeminde 752 dokunulmazlık fezlekesi var
Meclis gündeminde 752 dokunulmazlık fezlekesi var
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
MSB'den F-35 açıklaması
MSB'den F-35 açıklaması
Dev bankadan yeni altın tahmini
Dev bankadan yeni altın tahmini
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Konut satışları şubatta arttı
Konut satışları şubatta arttı
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
Öğretmen kocanın cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
Öğretmen kocanın cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis gündeminde 752 dokunulmazlık fezlekesi var

TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen, dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle hazırlanmış fezleke sayısı 752'ye ulaştı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Mart 2024 14:55, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 14:49
Yazdır
Meclis gündeminde 752 dokunulmazlık fezlekesi var

Meclis Başkanlığı'na son olarak aralarında Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu 5 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 7 dosya sunuldu. Böylece toplam fezleke sayısı 752'ye ulaştı.

Dosyaların 31 Mart'taki yerel seçimden sonra Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

En çok dosya DEM Parti milletvekillerinde

Fezlekeler arasında en çok DEM Parti milletvekillerine ait dosyalar bulunuyor. DEM milletvekilleri için toplam 522 fezleke komisyonda.

Hakkında dokunulmazlık dosyası bulunan DEM Parti'liler arasında, Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yer alıyor. En çok fezleke ise Mardin milletvekili Salihe Aydeniz hakkında. Yine DEM Parti milletvekilleri Sezai Temelli ve Berdan Öztürk de haklarında çok sayıda fezleke olan vekiller arasında.

'Terör örgütü propagandası' ilk sırada

Fezlekelere gerekçe olan suçlar da dikkat çekiyor. İsnat edilen suç türlerine göre ilk sırada 'terör örgütü propagandası' yer alıyor. 'Görevi kötüye kullanma', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'silahlı terör örgütü üyeliği', gibi çok sayıda suç da fezlekelere konu oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber