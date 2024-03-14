Meclis gündeminde 752 dokunulmazlık fezlekesi var

Meclis Başkanlığı'na son olarak aralarında Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu 5 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 7 dosya sunuldu. Böylece toplam fezleke sayısı 752'ye ulaştı.

Dosyaların 31 Mart'taki yerel seçimden sonra Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

En çok dosya DEM Parti milletvekillerinde

Fezlekeler arasında en çok DEM Parti milletvekillerine ait dosyalar bulunuyor. DEM milletvekilleri için toplam 522 fezleke komisyonda.

Hakkında dokunulmazlık dosyası bulunan DEM Parti'liler arasında, Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yer alıyor. En çok fezleke ise Mardin milletvekili Salihe Aydeniz hakkında. Yine DEM Parti milletvekilleri Sezai Temelli ve Berdan Öztürk de haklarında çok sayıda fezleke olan vekiller arasında.

'Terör örgütü propagandası' ilk sırada

Fezlekelere gerekçe olan suçlar da dikkat çekiyor. İsnat edilen suç türlerine göre ilk sırada 'terör örgütü propagandası' yer alıyor. 'Görevi kötüye kullanma', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'silahlı terör örgütü üyeliği', gibi çok sayıda suç da fezlekelere konu oldu.