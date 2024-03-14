Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetini geri çekti

7 Ocak 2018'de Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net