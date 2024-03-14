Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memuru defnedildi
Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran (31), Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Duran'ın cenazesi, Kayseri Havalimanı'ndan alınarak ilçedeki Develi Merkez Camisi'ne getirildi.
Bu sırada şehidin babası Zafer, annesi Sıdıka Duran ve nişanlısı Gülşen Doktoroğlu tabuta sarılarak göz yaşı döktü.
Duran'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Develi Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ile protokol üyeleri katıldı.
Polis memuru Duran, Şırnak'ta dün meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu.