Hakkari'de dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 18:56, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 19:28
AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit'in idaresindeki 65 EB 035 plakalı otomobil, Şemdinli-Derecik karayolu Bağlar köyü yakınında dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Eryiğit olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Mithat T, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.