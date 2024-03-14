Adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 19:47, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 20:00
Binanın üçüncü katında bulunan evrak arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Arşivdeki bazı evrakın yandığı öğrenildi.