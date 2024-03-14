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Fransa'da yakalanan 8 bin 659 tarihi eser Türkiye'ye iade edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransa'da yakalanan 8 bin 659 tarihi eserin Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 20:50, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 21:33
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Fransa'da yakalanan 8 bin 659 tarihi eser Türkiye'ye iade edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey Avusturya'da bir müzayede firmasında satışa çıkan Anadolu kökenli çok sayıda sikkenin Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızca 2019 yılında tespit edilmesiyle başladı. Avusturya'da başlatılan inceleme Fransa'ya bağlandı. Fransız kolluk kuvvetleri ülkemizden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bu eserleri pazarlayan kişilere karşı geniş kapsamlı ve örnek bir soruşturma başlattı.

Bu sırada Türk polisi tarafından gerçekleştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran Anadolu ve Miras Operasyonu ile bu eserleri kaçıran suç şebekesinin Türkiye ayağı çökertildi. Dünya Gümrük Örgütü ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlayarak bilgi akışını güçlendirdi. Tüm bu çabalarının sonucunda Fransız Gümrük ve İstihbarat Birimi tarafından aralarında sikke ve yazıtların da bulunduğu 8 bin 659 eser yakalandı.

Başta Fransa Gümrük ve İstihbarat Birimi ile İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı olmak üzere, Bulgaristan, Almanya, Avusturya ve Dünya Gümrük Örgütü yetkililerine, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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