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Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hayat pahalılığı mücadelemizi yaparken geniş kesimleri olabildiğince koruyan, gözeten bir yaklaşımla politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Diğer yandan da 81 ilde yatırımlarımıza, faaliyetlerimize devam ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 22:43, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 22:46
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Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz

Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarının bir sembolü haline getirdiklerini söyledi.

Bir yandan depremin yaralarını sardıklarını dile getiren Yılmaz, diğer yandan ekonomideki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı şekilde mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hayat pahalılığı mücadelemizi yaparken geniş kesimleri olabildiğince koruyan, gözeten bir yaklaşımla politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Diğer yandan da 81 ilde yatırımlarımıza, faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Halkımızın güveni ve huzuru için çalışıyoruz. Maalesef uzun yıllar bu bölge terörden çok çekti. Terör nedeniyle ekonomik gelişmesini yeterince yapamadı. En büyük zararı da bu bölgede yaşayan insanlar gördüler.

Fakat şimdi de huzur ve güven ortamının en büyük faydasını bu bölgede yaşayanlarımız görüyor. Bizde başından beri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın koyduğu bir zihniyet var. O çerçevede hareket ediyoruz. Batıda ne varsa doğuda da o olmalı. Kuzeyde ne varsa güneyde de olmalı diyoruz. Bütün bölgelerimize belli standartta hizmeti ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Böyle de devam edeceğiz."

Emperyalist birtakım odakların çok farklı mesafelerden gelip bölgeye şekil vermeye çalıştığını ifade eden Yılmaz, onların tuzaklarına düşmediklerini, düşmeyeceklerini vurguladı.

Birlik, beraberlik ve kardeşliği yücelterek Türkiye Yüzyılı'nı doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla hep birlikte inşa edeceklerini anlatan Yılmaz, sloganlara, kalıplara değil, halkın ihtiyaçlarına odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

"Gelen parayı iyi değerlendiren hizmet ediyor"

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz belediyelerimize hiçbir ayrım gözetmeksizin merkezden kaynak tahsis ediyoruz. 2002 yılında merkezden yerele, belediyelere verilen kaynağın toplamı sadece 9,7 milyar liraymış. 2022'de bu 270 milyara çıkmış. 2023'te ise 499 milyar liraya ulaşmış. Merkezi bütçeden yerel belediyelere verdiğimiz para. Bunu iyi değerlendirenler halka iyi hizmet etmişler.

Kaynakları çarçur edenler, israf edenler ise reklama, tanıtıma harcayanlar ise bunu yapamamış durumdalar ama rakamlar ortada. Belediyelere, üstelik geçmişte, 90'lı yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o devasa İstanbul'un sorunlarını çözdüğü yıllarda birçok haksızlıklar vardı, keyfilikler vardı.

Şu anda o da yok. Kriterler belli. Nüfusa, gelişmişliğe, yüz ölçümüne göre tahsisatları yapıyoruz. Dolayısıyla hiç kimsenin bir bahanesi yok. Kusura bakmasınlar. Muhalefet olsun, iktidar olsun, gelen parayı iyi değerlendiren hizmet ediyor. Değerlendiremeyen ise bunu yapamıyor."

İleriki dönemde yerel yönetimlerde en önemli gördükleri konulardan birinin şehirleri dirençli hale getirmek olduğunun altını çizen Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in 5 yıllık tecrübesiyle yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını, eksikleri varsa onları da tamamlayacağını sözlerine ekledi.

Programda, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de yer aldı.

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