İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında verdiği vaatler için "Hatırlamıyorum" dedi. İmamoğlu, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına ilişkin soruya, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi. İmamoğlu'nun 5 yıl önce katıldığı başka bir youtube kanalında ise "İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlarım" dediği sosyal medyada yayınlandı
CHP İBB Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bir Youtube kanalına konuk oldu. 2019 yılında verdiği söz ve vaatleri sorulan İmamoğlu hatırlamadığını dile getirdi.
İstanbul'daki metroyu 2 katına çıkaracağına ilişkin vaadi hatırlatılan İmamaoğlu, "Ben ne dediğimi kelime kelime nereden bileyim" dedi. İmamoğlu, Boğaz geçidi Hızray vaadi için ise "5 yılda yetişmezdi, yetişmedi de zaten" değerlendirmesinde bulundu.
- Denizaltı ile yolculuk vaadi için "hatırlamıyorum" dedi
İmamoğlu, "Denizaltı ile kent içi yolculuk" sözü için ise "Onu hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.
Denizaltı ile kent içi yolculuk mu???Murat Şahin (@muratsahin2023) March 14, 2024
YOK ARTIK YA!!!! 😳😳 pic.twitter.com/mDvOLv2b5F
❌ MASKESİ TEK SORUDA BÖYLE DÜŞTÜCengiz ALÇAYIR (@AlcayirCengiz) March 14, 2024
İsmail Küçükkayaya 4 yılda bitiririz dediği Hızray Projesi için,
📍Cüneyt Özdemire 5 yılda bitmeyeceği için başlayamadık dedi, iyi mi? pic.twitter.com/OWC6soffrK
- 2019 yılında "5 yılda depreme hazırlarım" demişti. 2024 yılında "Nasıl hazırlayayım" dedi.
"İçiniz rahat mı, İstanbul'u son 5 yılda depreme hazırladınız mı?" sorusuna ise İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi. İmamoğlu'nun bu yanıtı sonrasında, 2019 yılındaki açıklamaları gündeme geldi. 2019 yılında bir youtube kanalına konuk olan İmamoğlu, "İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlarım" demişti.
İMAMOĞLU ÜCRETSİZ DÜĞÜN VAADİ İÇİN "HATIRLAMIYORUM" DEMİŞTİ
Vaat 2019: İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlarım.Marginale (@themarginale) March 14, 2024
Sonuç 2024: 5 yılda ben nasıl İstanbul'u depreme hazırlayayım? Mümkün değil.
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İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık vermişti. İmamoğlu katıldığı bir TV canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen "İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusuna "Hatırlamıyorum." cevabını vermişti.
- "Vaktim yok, musluktan su içemiyorum"
Ekrem İmamoğlu "5 yıl sonra musluktan su içiyorum" vaadi için ise "İçiliyor, ben de içiyorum. Oturup her gün musluktan su içmiyorum vaktim yok da" dedi.
❓Cüneyt Özdemir:Gündem 7x24 (@gundem7x24) March 14, 2024
5 yıl sonra musluktan su içilecek demişsiniz
👓Ekrem İmamoğlu:
İçiliyor, ben de içiyorum.
Oturup her gün musluktan su içmiyorum vaktim yok da pic.twitter.com/by4ZVAkQSH