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İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında verdiği vaatler için "Hatırlamıyorum" dedi. İmamoğlu, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına ilişkin soruya, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi. İmamoğlu'nun 5 yıl önce katıldığı başka bir youtube kanalında ise "İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlarım" dediği sosyal medyada yayınlandı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Mart 2024 01:19, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 01:53
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İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu

CHP İBB Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bir Youtube kanalına konuk oldu. 2019 yılında verdiği söz ve vaatleri sorulan İmamoğlu hatırlamadığını dile getirdi.

İstanbul'daki metroyu 2 katına çıkaracağına ilişkin vaadi hatırlatılan İmamaoğlu, "Ben ne dediğimi kelime kelime nereden bileyim" dedi. İmamoğlu, Boğaz geçidi Hızray vaadi için ise "5 yılda yetişmezdi, yetişmedi de zaten" değerlendirmesinde bulundu.

- Denizaltı ile yolculuk vaadi için "hatırlamıyorum" dedi

İmamoğlu, "Denizaltı ile kent içi yolculuk" sözü için ise "Onu hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

- 2019 yılında "5 yılda depreme hazırlarım" demişti. 2024 yılında "Nasıl hazırlayayım" dedi.

"İçiniz rahat mı, İstanbul'u son 5 yılda depreme hazırladınız mı?" sorusuna ise İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi. İmamoğlu'nun bu yanıtı sonrasında, 2019 yılındaki açıklamaları gündeme geldi. 2019 yılında bir youtube kanalına konuk olan İmamoğlu, "İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlarım" demişti.

İMAMOĞLU ÜCRETSİZ DÜĞÜN VAADİ İÇİN "HATIRLAMIYORUM" DEMİŞTİ

İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık vermişti. İmamoğlu katıldığı bir TV canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen "İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusuna "Hatırlamıyorum." cevabını vermişti.

- "Vaktim yok, musluktan su içemiyorum"

Ekrem İmamoğlu "5 yıl sonra musluktan su içiyorum" vaadi için ise "İçiliyor, ben de içiyorum. Oturup her gün musluktan su içmiyorum vaktim yok da" dedi.

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