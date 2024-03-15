İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
MSB'den F-35 açıklaması
MSB'den F-35 açıklaması
Dev bankadan yeni altın tahmini
Dev bankadan yeni altın tahmini
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Konut satışları şubatta arttı
Konut satışları şubatta arttı
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu

İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'nin doğusunda yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 20 kişi öldü, en az 155 kişi yaralandı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, yardım beklenen yerlerin koordinatlarını biliyor ve kasten hedef alıyor." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Mart 2024 07:56, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 07:54
Yazdır
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 20 kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Dün de Refah'ta Birleşmiş Milletler'e ait gıda dağıtım merkezi hedef alınmış; 5 kişi hayatını kaybetmişti.

"İSRAİL, KOORDİNATLARI BİLİYOR VE BİLEREK VURUYOR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "Dünya, işgalci İsrail'in suçlarını engellemekten tamamen aciz durumda. Filistin halkımıza yönelik soykırım savaşını durduramamasından ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

SRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber