Mart ortasında kar geliyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji 15 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, yurt genelinde sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar, yurdun kalanında ise yağmur beklenirken, toz taşınımı uyarısı da geldi. İşte günün hava durumuna dair detaylar ve il il tahminler...
Meteoroloji 'sağanak ve kar bekleniyor' dedi, bir bölgeyi toz taşınımı konusunda uyardı. 15 Mart 2024 hava durumu tahminlerine göre; yurdun birçok bölgesinde yağmur hakim olacak. Yüksek kesimlerde kar beklenirken, aynızamanda çığ tehlikesi ve toz taşınımı konusunda da uyarı geldi. Sıcaklıklar ise 1-3 derece azalacak.
15 MART 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunurken, yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARABÜK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı