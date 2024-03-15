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THY'den yolcular için uyarı!

Türk Hava Yolları (THY) Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya'ya seyahat edecek yolcuların genel şartlara uysa dahi, ülke otoritelerince belirlenen ek kontrol şartlarına uymayan yolcuların ülkelere girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Mart 2024 08:56, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 08:57
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THY'den yolcular için uyarı!

Son günlerde başta Meksika olmak üzere birçok ülkeye Türk yolcuların kabul edilmediği gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak THY, Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba, Brezilya varışlı uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize zorunluluğunun dışında bazı ek kontrollerin uygulanmakta olduğunu açıkladı. Belirlenen ek kontroller sonucunda yolcular için ülkeye giriş reddi verileceği için uçuşa kabul sırasında benzer kontrollerin yapılacağını duyurdu. Havayolu şirketi ülkelere giriş şartlarından herhangi birinin karşılanmaması durumunda, yolcuların ilgili uçuşa kabul noktasında problem yaşayabileceklerini de açıkladı.

Venezuela

Konuyla ilgili olarak THY internet sitesinden ülke ülke giriş şartlarının yer aldığı bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmede, "Venezuela Karakas Simon Bolivar Havalimanı varışlı uçuşlar için dikkat edilmesi gereken kurallar, Yolcularımız Karakas Simon Bolivar Havalimanı'nı aktarma noktası veya Venezuela'ya giriş amacıyla kullanabilirler. Aktarma noktasında, Karakas Simon Bolivar Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmadan aktarma uygulaması mevcut değildir. Ülkeye giriş için gerekli genel şartlar ise, Vize( Seyahat amacına uygun), Otel rezervasyonu (Ödemesi yapılmış ve sayahat sürecini kapsayan, dönüş bileti ve noter onaylı resmi davet yazısı gerekmektedir" denildi.

Meksika

Yapılan bilgilendirmede Meksika'da ise, yabancı otoritelerce alınan karar doğrultusunda, ülkeye giriş için Meksika Elektronik onay belgesi (aynı belgenin tekrar kullanılmamak şartıyla), otel rezervasyonu ( ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan), dönüş bileti zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan yolcular, ilk kez yurt dışına seyahat eden yolcular, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ülkeye giriş talepleri kabul edilmeyecek.

Kolombiya

Türkiye üzerinden Kolombiya'ya gitmek isteyen yolcular ise ülkeye giriş şartları arasında otel rezervasyonu, gidiş ve dönüş yolculukları için aynı PNR'da yer alan dönüş bileti (Bilet tarihinin vize gerektiren ülkeler için vize gereklilik süresinin içinde olması koşuluyla) ve transit uçuş olması halinde transit süresinin 24 saatten az olması bulunuyor. Ülkeye girişi daha önce reddedilmiş olan, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ise ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.

Panama

Bilgilendirmede, Panama ile ilgili olarak, THY uçağıyla Panama'ya gidecek yolcular ise, son varış noktası olan Panama üzerinden aktarma yapacak yolcular için geçerli vizeye sahip olması (vize gerektiren ülkeler için), gidiş dönüş yolculuklar için dönüş bileti, otel rezervasyonu ve transit uçuşlar için aktarma süresinin 12 saati aşmaması şartlarını yerine getirmek zorunda. Ayrıca, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan ve Panama varışında gümrük polisi mülakatında uygun cevapları veremeyen yolcular ülkeye kabul edilmeyecek denildi.

Küba

Yapılan bilgilendirmede, Küba'ya seyahat edecek yolcuların, gidiş-dönüş ve transit yolculuklar için dönüş bileti, otel rezervasyonu şartı bulunuyor. Ayrıca Küba'ya gitmek isteyen yolcuların uzun süreli konaklaması olup, bagajı olmaması, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmaması, ilk kez yurt dışına çıkması ve kalış süresince yeterli olacak nakit veya geçerli kartı olmaması durumunda Küba'ya girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Brezilya

Brezilya'ya seyahat edecek yolcular için ise gidiş-dönüş ve transit yolcular için dönüş bileti, otel rezervasyonu, transit uçuşlar aktarma süresinin 24 saati aşmaması şartı aranacak. Ayrıca ülkeye uzun süresi konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan, ilk kez yurt dışına seyahat eden ve kalış süresince yeterli olacak nakit veya geçerli kredi kartı olmayan yolcuların ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.

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