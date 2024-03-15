İmamoğlu'ndan Akşener açıklaması: Süreci dondurdum, hafızam orada duruyor

Yerel seçimlere 15 gün kala siyasi arenada hareketlilik arttı, adaylar çalışmalarına hız verdi. En büyük çekişmenin yaşandığı illerin başında ise İstanbul geliyor. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki kıyasıya rekabette anketlere göre oranlar çok yakın seyrederken, iki aday da peş peşe açıklamalar yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Canlı yayında Özdemir'in sorularını cevaplayan İmamoğlu, hem yerel seçimlere dair hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilişkiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KARARSIZ SEÇMENİ NASIL İKNA EDECEK?

"Ekrem İmamoğlu, kararsız seçmenleri nasıl ikna edecek? Seçmenler neden İmamoğlu'na oy vermeli?" sorusuna maddelerle cevap verdi. İşte o maddeler:

"1. Halkın taleplerini dinleyen ve onu yerine getiren bir belediye başkanı seçecekler.

2. Son 30 yıl ilk kez bu kadar şeffaf ve bu kadar halkın gözü önünde belediyecilik süreci yönetildi. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliğiyle yönetilen bir İBB oldu.

3. İlk kez güçlü bir ittifak kavramı hakim. Bu büyük bir barışçı zemin oluşturuyor. Çoklu partili tabanın oy verdiği bir süreci yönetiyoruz. Toplumsal huzur ve barışa iyi gelecek. Kutuplaşmaktan uzaklaşan herkesin bize oy vermesi gerekiyor.

4. Son 30 yılın rekorlar kıran icraatçi, yatırımcı bir döneminin ama aynı zamanda sosyal yardımlaşmada en yüksek seviyeye erişmiş bir yönetimi seçtiler. 2019'da seçtiler bunu daha yukarı taşıyacağız. Kreşten tutun, metro yapımına kadar, İBB'nin en güçlü alt yapısını yaptık."

"ÖZGÜR ÖZEL İLE ARAMIZ BOZUK DEĞİL"

Cüneyt Özdemir'in Özgür Özel ile arasındaki gerginlik iddialarını sorması üzerine İmamoğlu, "Genel Başkan ile ilişkim yeni nesil ilişkisi. Hem saygı var. Aramızda hiçbir hat kişi yok. Siyasi olarak il başkanımız onunla yürütüyor. Çok saygın ve aynı zamanda çok samimi bir diyaloğumuz var. Aramız bozuk değil" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ ORADA DONDURDUM"

Seçim sürecinin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Meral Akşener-Ekrem İmamoğlu ilişkisine dair ise İmamoğlu şu açıklamada bulundu:

"Cüneyt Bey çok iyi bir huyum vardır. Bazen bazı insanlarla ilgili iyi ilişki ve samimi ortam geçirdiğim hat neyse, süreci bir anda orada dondururum. Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum. Benim hafızam orada duruyor. Sıkıntılı süreçten önce nasıl diyaloglar yürümüşse oradayım. Diyalog yok monolog var. Benim o kadar önemli meselem var ki, beni ilgilendirmiyor."