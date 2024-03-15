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Bakan Göktaş, ABD'de Yeşilay'ın etkinliğine katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu için geldiği New York'ta, Yeşilay'ın düzenlediği "Bağımlılık ve İyileşme 2'nci Kadın Formu" yan etkinliğine katıldı. Bakan Göktaş etkinlikte yaptığı konuşmada "Bağımlılıkla mücadele etmek ve yarattığı zararları önlemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Özellikle, tedavi sürecini olumsuz etkileyen ayrımcılık ve ötekileştirme gibi tabularla etkin bir şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mart 2024 09:33, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 09:34
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Bakan Göktaş, ABD'de Yeşilay'ın etkinliğine katıldı

Türkevi'ndeki toplantıda konuşan Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun faaliyetleri arasında kadınlarda bağımlılık ve iyileşme konusunun tartışılmasını önemsediğini belirtti. Bağımlılığı, tedavi edilmediği takdirde kalıcı hasarlara hatta can kaybına neden olabilen karmaşık bir sağlık sorunu olarak nitelendiren Göktaş, bağımlıların kendileri kadar ailesi ve toplum için de sorunlar çıkarabildiğini ifade etti. Tedavi sürecinin önemine dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:

"Kadınlar eleştiri ve ötekileştirilme korkusuyla bağımlılıklarını mümkün olduğunca gizli tutuyorlar. Kadınlar dışlanma korkusuyla bağımlılıklarını konuşmaktan çekiniyor ve sağlık kuruluşlarından yardım arıyor. Ancak, bağımlılık tedavi programlarının koşulları öncelikle erkekler düşünülerek tasarlanmaktadır. Kadınların farklı ihtiyaçlarının dikkate alındığına dair hiçbir kanıt yoktur. Bu durum kadınların tedaviden daha da dışlanmasına yol açmaktadır. Kadınların bağımlılıkla mücadelede ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerine erişememesi, hayatlarını bir kısır döngüye hapsetmektedir. Bu bağlamda, bağımlılığı olan kadınların her türlü şiddete karşı daha savunmasız ve istismara daha açık olduğunu hepinize hatırlatmak isterim. İnsan haklarına ve sosyal politikalara bakış açımıza göre kadınların bu konuda yalnız bırakılması asla kabul edilemez."

"KADINLARI KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARLA YALNIZ BIRAKMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Kadınların sağlık ve mutluluklarının yaşam kalitelerinin yanı sıra aile içi barışta, toplumların refahında ve ülkelerin kalkınmasında da kilit rol oynadığını bildiren Göktaş, "Güçlü toplumlar güçlü ailelerle, güçlü aileler de güçlü kadınlarla kurulur. Bu nedenle hiçbir durumda kadınları karşılaştıkları sorunlarla yalnız bırakma lüksümüz yoktur. Böylelikle, kadın ve bağımlılık konusunun önemli bir halk sağlığı stratejisi olarak tüm ülkeler tarafından büyük bir dikkatle ele alınması gerektiğine inanıyorum." dedi. Kadınların bağımlılıkla mücadelede yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"Bağımlılıkla mücadele ve korunmaya yönelik çalışmalarımızı Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan ulusal politikalar çerçevesinde yürütüyoruz. 'Türkiye Bağımlılığı Önleme Eğitim Programı' ile uyuşturucu, tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı konusunda eğitimler veriyoruz. Bakanlık olarak kadınlara özellikle tütün bağımlılığı konusunda bilinçlendirme eğitimi düzenledik. Çeşitli bağımlılıklar nedeniyle koruyucu önlemler almış bireylere de tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veriyoruz. Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda bu hizmetlere erişimi teşvik ediyor ve yaygınlaştırıyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayacak Kadının Güçlenmesi Strateji Belgemizi ve Eylem Planımızın başlıklarından birini oluşturan kadınlarda bağımlılık konusunu sağlık alanında kapsamlı bir şekilde ele aldık. Şiddete karşı sıfır tolerans tutumumuzu sürdürüyor, bağımlılık dahil şiddete yol açan tüm koşulları ele alıyoruz."

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun'un bağımlılık sonucu şiddete başvuran kişilerin tedavisine yönelik tedbirler düzenlediğini bildiren Göktaş, 2021'de Yeşilay iş birliğiyle Kadın Sığınakları ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizde çalışan personele yönelik "Bağımlılık ve Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuran bireylere ve ailelerine bağımlılık danışmanlığı ve psikososyal destek hizmetleri de verdiklerini ifade eden Göktaş, "Bağımlılıkla mücadele etmek ve yarattığı zararları önlemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Özellikle, tedavi sürecini olumsuz etkileyen ayrımcılık ve ötekileştirme gibi tabularla etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Kadınların sağlığı ve refahı için Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay Vakfı ile etkin ve güçlü iş birliklerimiz devam edecek. Türkiye olarak kadının statüsünün yükseltilmesi ve tüm sosyal haklara erişimlerinin sağlanması için çok taraflı çalışmalar yürütüyoruz. Bağımlılık ve kadınlarda iyileşme süreci konusunda küresel düzeyde sorumluluk almaya ve iş birliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, KEFEK Başkanvekili AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve davetliler de katıldı.

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