AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 3 büyük şehirde yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını açıkladı.

Haebertürk yayınına katılarak, seçime 2 hafta kala son durumu değerlendiren Şen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Partilerin genel durumuna bakılırsa ufak farklarla geçen seçim Mayıs ayı seçimindeki yerler, üç aşağı beş yukarı. Ayrışmış çok fazla şey yok. Ufak farklar var. Bazı partiler o ufak farkları topladılar. Türk siyaseti aynı rayda gidiyor.

- HDP ve İYİ Parti birazcık düştü. Son seçime göre söylüyorum. Ufak marjlarda düştü. Bloklar içindeki partilerin kendi başlarına hareket etmesi bir kısım değişikliklere sebebiyet verebilir. Yeniden Refah Partisi yöneticileri böyle karar verdiler. Bu bizim lehimize olan bir durum değil. Görüşlerine saygı duyuyorum. Bir kısım Yeniden Refah Partili seçmenin AK Parti'ye oy vereceğini düşünüyorum. Yani 'CHP'ye yarar' diye düşünüyorsa. Tecrübelerim onu gösteriyor bana. Refah Partisi döneminde gençlik hareketlerinin başındaki gençlerden biriydim İstanbul'da. Arkasından Fazilet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu'ndaydım. Milli görüş kökenliyim. Milli görüş gömleği şimdi yerli ve milli zırh giyiyoruz biz.

- İstanbul'da son durum Murat Kurum. Bu net. Kurum, 1 puan civarında önde gözüküyor. Ankara'da sayın Altınok durumu başabaş noktasına getirdi. İzmir'de ise Hamza Dağ o maçı alır diye geçiyor içimden. Oraya doğru gidiyor. Aldı demiyorum, oraya doğru gidiyor. Hızla mesafe kapanıyor. Kapanırsa şaşmam ona ben. Orada müthiş gidiyor. Aktörler ve kurumların arasındaki sürtüşmeler. İkincisi mevcut belediye başkanlarının hiçbir şey yapmış olması. Az laf hiç iş. İBB Başkanını milletimiz seçmiştir, başımızın üstünde yeri vardır. Ama İstanbul'u ziyan etti. Net bir şekilde söyleyebilirim ki, vaad ettiklerinin yüzde 80'ini yapmadı. Vaad ettiklerini de sayamaz, hatırlamıyor.

- Kararsız seçmen 10 puanın altına düştü. Kararsız seçmen blok halinde değil. İrili ufaklı bütün partilerin kararsız üretimi var. İttifaklar oluşunca iki blok halinde hareket ediyor. Birbirine yakın marjlarda. Herkes kendi kararsızını üretiyor. Partiler daha net söylemler geliştirmeli. Seçmenlerin zekasını hafife almaması gerekir. Yapılabilir, gerçekleştirebilir vaatlerde bulunması gerekir. Seçmen bu netliği bekler.

- Şu anda Bursa'da da Şanlıurfa'da da öndeyiz. Orada bir riskimiz yok. Yeniden Refah Partisi, 'bir gün CHP'den yüzde 15 oy alırız' diye hesap yaparak kurulmamıştır. Yeniden Refah'ın oy alacağı yer belli. Ağırlıklı olarak AK Parti çevresi. Ama AK Parti kurumsallığını ve başarısını her seferinde seçimi demokratik yollarla kazanarak ortaya koydu zaten. Akıllı siyasetçi trendleri izler. Noktaların birleşiminden ortaya çıkan grafiğin sürekliliğine bakar. Süreçleri analiz eder ve oradan yürür. Süreçleri izlediğimizde bu tip küçük gidip gelmelerin olduğu vakidir; ama buradan bir iktidar çıkmaz hiçbir partiye.