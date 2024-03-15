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Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi

Merkez Bankası (TCMB), piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren mart ayı anket sonuçlarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2024 10:20, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 10:24
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Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi

Merkez Bankası (TCMB), mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bir önceki ankette 40,02 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi mart anketinde 40,53 oldu.

Şubat anketinde 41,15 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise mart anketinde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak açıklandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi şubat anketinde yüzde 42,96 iken mart anketinde yüzde 44,19 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi mart anketinde de yüzde 3,3 oldu.

2025 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 3,8'de sabit kaldı.

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