Brent petrolün varil fiyatı 85,27 dolar

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ders saatleri değişiyor
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ders saatleri değişiyor
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
MSB'den F-35 açıklaması
MSB'den F-35 açıklaması
Dev bankadan yeni altın tahmini
Dev bankadan yeni altın tahmini
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 85,27 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,27 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 10:47, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 10:34
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 85,27 dolar

Dün 85,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 85,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,12 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de ticari ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalmasının ardından dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin güçlü seyrettiğine ilişkin verilerin etkisiyle son dört ayın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin aksine yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Benzin stokları ise aynı dönemde yaklaşık 5 milyon 700 bin varil düşüş kaydetti.

Ayrıca, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleri de fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Hafta içinde ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından ülkede Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) de öngörüleri aştı.

ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak tahminleri geride bıraktı.

Analistlere göre, hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimaller zayıflıyor.

- Jeopolitik gerilimler fiyat yükselişlerini tetikliyor

Öte yandan, Ukrayna'nın Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisine yönelik saldırısının Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerine yakıt tedarikini potansiyel olarak kesintiye uğratabileceği endişeleri ise fiyatların daha fazla düşüşünü kısıtlıyor.

Rusya, söz konusu saldırı neticesinde yıllık 7,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip Novoşahtinskiy Petrol Ürünleri Tesisinde üretimin durdurulduğunu bildirmişti.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim de fiyatları destekleyici unsur olmaya devam ediyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail ile irtibatlı gemilerin Hint Okyanusu'ndan Ümit Burnu'na geçişini engelleyeceklerini söyledi.

Söz konusu açıklamanın ardından Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 6 hava saldırısı daha düzenlediğini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 85,31 ile 85,39 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 85,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber