Dolar haftayı 32,21 TL'den kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, haftayı 32,21 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 17:44, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,1240
|32,1250
|32,2180
|32,2190
|Avro
|35,0200
|35,0210
|35,1440
|35,1450
|Sterlin
|41,0000
|41,1170
|41,0640
|41,1810
|İsviçre Frangı
|36,7270
|36,9120
|36,9120
|37,0970
|ANKARA
|ABD Doları
|32,0940
|32,1740
|32,1880
|32,2680
|Avro
|34,9800
|35,0600
|35,1040
|35,1840
|Sterlin
|40,9400
|41,1500
|41,0040
|41,2140