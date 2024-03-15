Dolar haftayı 32,21 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,1240 32,1250 32,2180 32,2190 Avro 35,0200 35,0210 35,1440 35,1450 Sterlin 41,0000 41,1170 41,0640 41,1810 İsviçre Frangı 36,7270 36,9120 36,9120 37,0970 ANKARA ABD Doları 32,0940 32,1740 32,1880 32,2680 Avro 34,9800 35,0600 35,1040 35,1840 Sterlin 40,9400 41,1500 41,0040 41,2140