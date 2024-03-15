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Çanakkale'de bot battı: 2'si bebek 20 ölü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Mart 2024 14:15, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 14:16
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Çanakkale'de bot battı: 2'si bebek 20 ölü

Vali İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Botun gece saatlerinde battığı, ihbarın ise sabah yapıldığı bilgisini veren Aktaş, "İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik." dedi.

Aktaş, botta kaç kişinin bulunduğuyla ilgili sağlıklı bilgi olmadığını belirterek, "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Sağ kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var. Kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar. Şu ana kadar 4 kişi sağ kurtarıldı, 20 ölü var. İlk belirlemelere göre, vefat edenlerin 4'ü çocuk ve bebek." diye konuştu.

Bu arada bölgede 10 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

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