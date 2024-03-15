İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında itirafçı beyanı bulunan 10 zanlı belirlendi.

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