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Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Çeyrek final kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Devler Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan'da oynanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 14:31, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 14:33
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Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Çeyrek final kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ve olası yarı final eşleşmeleri için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından Devler Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonunun çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Arsenal-Bayern Münih

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

PSG-Barcelona

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid-Manchester City / Arsenal-Bayern Münih

Atletico Madrid-Borussia Dortmund / PSG-Barcelona

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan'da oynanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Çeyrek finalin tamamlanmasının ardından yarı finalde ilk maçlar 30 Nisan-1 Mayıs, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde finale İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Dev final 1 Haziran'da oynanacak.

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