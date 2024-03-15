Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Çeyrek final kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan'da oynanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ve olası yarı final eşleşmeleri için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net