Erdoğan: CHP tek parti faşizminin temsilcisi

İpek yolunun hiç sönmeyen kutup yıldızı, medeniyetler beşiği, tabiatıyla, kültürüyle, insanıyla dünyanın gıpta ettiği Van'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Öncelikle dün Hakkari'Den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Eryiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bilal kardeşimizin ailesine, yakınlarına ve Van İl Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum.

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