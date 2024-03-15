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Lezita'dan tesislerdeki grev sürecine yönelik açıklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilerin greve gitmesi üzerine, şirketten yapılan açıklamada, gıda sektörünün sürdürülebilir şekilde üretime devam etmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 19:41, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 20:00
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Lezita'dan tesislerdeki grev sürecine yönelik açıklama

Açıklamada, 3500 kişiye istihdam sağlayan bir şirket olarak en önemli değerlerinin çalışanları olduğu belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İzmir Kemalpaşa'da bulunan üretim tesisimizde, çalışanlarımızın dahiliyeti ve inisiyatifi olmaksızın Öz Gıda İş sendikası yönetiminin kararıyla 7 Mart 2024 tarihinde başlayan grev etkisiz olmuş, üretimimizde hiçbir aksaklığa neden olmamıştır. İçinde bulunduğumuz durumda çalışma arkadaşlarımız sendikayı desteklememiş, greve katılım göstermemiştir. Tesisimiz tam kapasite ile üretime devam etmiştir. Tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Kalitemizde ve işleyişte hiçbir değişiklik olmamıştır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde de üretimin devam ettiği ve sürecin hukuk çerçevesi içinde yönetildiğinin tutanak altına alındığı belirtildi.

Üretimdeki iş gücü gereksinimlerinin sosyal medya, belediyelerin istihdam ofisleri, muhtarlar aracılığı ile çalışan bulma çabalarının fabrikanın konumu ile sanayi ve tarım bölgesi olması sebebiyle yetersiz kaldığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü onaylı yabancı iş gücünü alternatif olarak değerlendirdikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, grev sürecinden tamamen bağımsız olarak ve faaliyet gösterdiğimiz tüm dönemlerde yerel kaynakların yetmediği noktada üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü onaylı yabancı iş gücünü bir alternatif olarak değerlendirmekteyiz. Söz konusu uygulama, sektördeki diğer şirketlerin de iş gücü temin etmekte zorluk çekildiği durumlarda üretimin devamlılığını sağlamak üzere başvurduğu bir yöntemdir. "

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