İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 19:55, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 20:07
Yazdır
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, mal varlığını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıkladı. Altınok, "Biz dün neredeysek bugün de oradayız Değerli hemşehrilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır! Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Altınok, mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamalara ilişkin cevap vererek, "Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler oluşturularak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber