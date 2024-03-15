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Özgür Özel'den 'para sayma' görüntülerine dair açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin, "Görüntüler 2019 yılına ait. AK Parti'li bir avukat görüntüleri almış sonra demiş ki bu görüntüleri para karşılığı size vereyim, biz de demişiz ki hiçbir çekinecek şeyimiz yok paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli alınan bina belli" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 20:37, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 21:08
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Özgür Özel'den 'para sayma' görüntülerine dair açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Isparta ve ilçe adaylarını tanıtarak, 31 Mart seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Isparta Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara seslenen Özel, genel seçimlerde kafa kafaya gittikleri mücadelede haksız yere kaybettiğini söyleyerek, "Bu parti 46 yıldır iktidar değil ama 46 yıldır buradalar. Bunları bir arada tutan şey rant, para, ihale değil vatan, millet bayrak sevgisidir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Biliyorsunuz geçen seçimlerde bir yalan videoyla kafa kafaya olan seçimde kandıra bildiğini kandırdı haksız bir şekilde bütün televizyonları kullanarak yalan videolarla kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir video yayınladılar her tarafı kapatmışlar bir kişi para sayıyor görür görmez dedim ki tamamını bulun görüntünün. Görüntüler 2019 yılına ait İstanbul il binasını satın alıyoruz adam kapora istemiş kapora. Paranın sayıldığı yer avukatlık bürosu. AK Parti'li bir avukat görüntüleri almış sonra demiş ki bu görüntüleri para karşılığı size vereyim bizde demişiz ki hiçbir çekinecek şeyimiz yok paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli alınan bina belli, daha bugün diyor ki birkaç ay önce balya balya paralar topluyor diyor. Recep Tayyip Erdoğan 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline" dedi.

"En düşük emekli maaşı 3 Kasım 2002 günü tam 8 çeyrek altın alıyordu"

Meydandan emekli vatandaşlara seslenen Özel, "Isparta'da çok önemli iki toplumsal kesim var bunlardan bir tanesi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ve Isparta Uygulama Üniversitesi'ndeki genç kardeşimiz. Bir de Türkiye nüfusuna oranla en yüksek emekli sayılarından birine sahip olan Isparta. Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde 3 Kasım 2002'de partisi iktidar olduğunda en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücretti. Düzeninizi bozmasa, sizinle uğraşmasa, emeklinin maaşını 1 buçuk asgari ücretle tutsa bugün alacağınız maaş 26 bin TL olurdu ama şu anda 10 bin TL alıyorsunuz. En düşük emekli maaşı 3 Kasım 2002 günü tam 8 çeyrek altın alıyordu bugün en düşük emekli maaşı 2 buçuk çeyrek altın alıyor. Emekli bir ay değil her seferinde cebinden kaybediyor, her emeklinin cebinden 5 buçuk çeyrek altını çekip aldılar" şeklinde konuştu.

Isparta'nın da olan kadın işsizliğine değinen Özel, "Isparta'da en kötü işlerden biri de kadın işsizliği. Kadınların yüzde 58'i işsiz niye istihdam yok, kadın kooperatifi yok, yeterince kreş yok, yaşlılar için gündüz bakım evleri yok, olmayınca kadın evde çocuk bakacak hasta bakacak engellisine bakacak. Kadın evde oturacak ve iş hayatına katılmayacak. Bunun çaresi sosyal belediyecilik uygulamalarıdır, kadın kooperatifleridir ve bunun çaresi kreşler gündüz bakım evleri açmaktır onu yapacak olan da Atakan Yazgan'dır" şeklinde konuştu.

"Dört gençten üçü yurtdışına gitme planı yapıyor"

Konuşmasının devamında gençlere değinen Özel, "Gençler zihinlerinde valizleri toplamış, dört gençten üçü yurtdışına gitme planı yapıyor. Bir ülke için dünyanın diğer ülkelerinin bu ülkede hayal kurması, bu ülke üzerinde hesap yapması, beka sorunu değildir. Onlar günü gelince nasıl püskürtüldüyse yine püskürtülür ama ülkedeki dört gençten üçü yurtdışına gideceğim, orada kalacağım, bir daha geri dönmeyeceğim diyorsa işte beka sorunu budur ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeniden bu güzel gençlere dünyanın öbür ucunda değil bu ülkede hayal kurdurtacağız" dedi.

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde Atakan Yazgan'ın belediye başkanı seçilmesi durumunda Isparta'ya büyükşehir belediyelerinden destek sağlayacağını belirten Özel, "Atakan Yazgan Isparta'nın umutlarını arttırmak için Isparta'ya hizmet etmek istiyor. Dereboğazı yolunda ki ölümlü kazaları anlattı. Miskinler kavşağındaki kazaları anlattı. Isparta'nın ikinci teşvik bölgesinde bırakılmasının, yatırımları üçüncü ve dördüncü bölge olan komşu illere kaçmasını ve buraya insanların o yüzden fabrika açamadıklarını, kadın işsizliğin yüzde 58 olduğunu, işsizliğin Türkiye genelinin çok üzerinde olduğunu anlattı. Eğirdir Gölü'nün kurumasıyla mücadele için, gerek işsizlikle mücadele için, gerek yoksullukla mücadele için, eğer Isparta Atakan başkana görev verirse, size genel başkan sözü veriyorum Büyükşehir belediyelerimizin eli omuzunda olacak. Isparta'yı yönetme yetkisini Isparta Atakan başkana versin bir omuzunda Mansur Yavaş'ın bir omuzunda ise Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Size sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Isparta'ya hizmet etmek için elinde bulunan tüm imkanları kullanacağını söyleyen Özel, "Dünya Bankası fonlarından, çok uluslu fonlardan Eğirdir Gölü için ne alınması gerekiyorsa Isparta'ya hizmet etmek için ne yapılması gerekiyorsa önce Cenabı Allah, sonra Özgür Özel yanınızda, arkanızda, sonuna kadar mücadele edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Miting alanında bulunan vatandaşlara karanfil atan Özel, daha sonra Burdur mitingi için alandan ayrıldı.

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