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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 21:27, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 21:28
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ile Birecik ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Eşi N.P. ile birlikte Halfeti ilçesindeki bir banka şubesinde çalışan Yaşar Patli'nin (29) kullandığı 34 FBG 754 plakalı otomobil, Ziya A.'nın kullandığı 34 KF 0928 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücülerden Yaşar Patli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücülerden Ziya A. ile diğer araçtaki banka çalışanı N.P.'ye ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Patli'nin cenazesi, morga kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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