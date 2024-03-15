YÖK'ten vakıf üniversitesindeki öğretim elemanlarının maaşlarına dair önemli karar

Vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal "net ücret" tutarından daha az ücret ödeyemeyecek



Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazıyla, öğretim elemanlarına Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal "net ücret" tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiğini bildirdi.



Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına ödeyecekleri ücrete ilişkin "Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik kararını iptal etti. Böylece, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyecek.



Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak. Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu nezdinde müeyyidelere maruz kalacak.





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Edip Üzen