Üç ilde kar etkisini artırdı

Yağışın etkisiyle 2 bin 500 rakımlı Karaoğlan Ormanları ve Cankurtaran bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'de bir süredir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net