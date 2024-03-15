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ABD Gazze'ye 11. hava yardımını gerçekleştirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 11. havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 22:20, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 22:38
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ABD Gazze'ye 11. hava yardımını gerçekleştirdi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardımların girişini engellediği Gazze Şeridi'ne yapılan havadan yardımlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla bugün yerel saatle 12.12'de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 11. havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirildi. Ortak operasyonda ABD askerleri ile 2 C-130 ve 1 C-17 Globlemaster III tipi uçak yer aldı. ABD'ye ait uçaklar 35 bin 700'den fazla hazır gıdayı ve 31 bin 800 şişe içme suyunu büyük bir ihtiyaç bölgesi olan Kuzey Gazze'ye indirerek sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının havadan yardım indirme operasyonlarının, ABD ve ortak ülke hükümetlerinin insanların acılarını hafifletmeye yönelik devam eden çabalarına katkıda bulunduğu belirtilirken, havadan teslimatlarının devam etmesinin planlandığı aktarıldı.

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