Manisa'da PKK terör örgütüne operasyon: 2 kişi tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. B.B. ve Y.B. isimli şahısların evlerine düzenlenen baskında 5 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet örgütsel doküman, 2 adet kırmızı ve yeşil renk sprey kutusuna el konuldu. Gözaltına alınan B.B. ve Y.B. çıkarıldıkları mahkemece "örgüte üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.