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CHP Bakırköy Belediye Başkanı: İmamoğlu'na hasta gözüyle bakılmalı

Geçtiğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu'nun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu. Kerimoğlu, İmamoğlu'na hasta gözüyle baktığını ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2024 06:24, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 06:27
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CHP Bakırköy Belediye Başkanı: İmamoğlu'na hasta gözüyle bakılmalı

CHP'de kriz üstüne kriz yaşanıyor...

Genel seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu bırakmasına kadar ilerleyen süreç hala devam ediyor.

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı Habertürk yayınında söylediği sözler yeniden gündem oldu.

"İmamoğlu'nun psikolojik sorunları var"

Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun psikolojik olarak sorunları olduğunu söylemişti.

"Kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum"

İmamoğlu'na hasta gözüyle baktığını belirten Kerimoğlu, "Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum" dedi.

"Bir elimde ayı tuttum, bir elimde güneşi tuttum sözü kibir ifadesi"

Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söylemişti:

Geçmişte Sayın İmamoğlu'na iki arkadaş yakınlığıyla baktım, sonra iki belediye başkanlığı yakınlığıyla baktım. Son 1-2 yıldır da Sayın İmamoğlu'na bir doktor gözüyle bakıyorum. Her ne kadar cerrah da olsam, kendisinin psikolojik durumuna bakıyorum. Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum. 'Bir elimde ayı tuttum, bir elimde güneşi tuttum, İBB Başkanıyım' ifadesi gerçekten bir kibir ifadesi. Kibir, siyasetçinin olgun düşünmesini ve sağlıklı karar almasının önünde engeldik. Siyasetçiyi zehirler.

"İBB Başkanı gerekirse bir elinde Ay'ı bir elinde Güneş'i tutar"

Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programındaki sözleri gündemi meşgul etmişti.

İmamoğlu, "Daha önce sadece imamlarımız vardı. Şimdi Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışan hahamlarımız papazlarımız var. Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. İBB Başkanı gerekirse bir elinde Ay'ı bir elinde Güneş'i tutar." sözlerini kullanmıştı.

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