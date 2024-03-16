İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: Bir gecede en az 80 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre sivil ev ve binaları hedef alan saldırılarında en az 80 Filistinli öldürüldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentindeki el-Cela Caddesi'nde bir evi bombaladı, birçok kişi enkaz altında kaldı.

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etmiş, onlarca kişi ölmüş ve enkaz altında kalmıştı.

Sivil savunma ekiplerinin, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardığı ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail'in saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, birçoğu da yaralanmıştı. Kentin Nasr Mahallesi'nde de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetmişti.

BİR EVDE EN AZ 36 CAN KAYBI

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

31 BİN 500 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.