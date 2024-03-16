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Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı yarın hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesini birbirine bağlayacak 3,1 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattının yarın hizmete gireceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 12:04, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 12:06
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Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı yarın hizmete girecek

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın hizmete girecek olması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bu projeyle Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede" ifadesini kullandı.

Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi istasyonlarından oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını 1,5 yıldan kısa sürede tamamladıklarına işaret eden Uraloğlu, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak." bilgisini verdi.

"Türkiye'de 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamladık"

Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Toplamda 40 bin 819 metreküp beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 metreküp taş duvar, 3 bin 980 metrekare taş pere ve 2 bin 400 metre fore kazık imalatı da tamamladık. Projemizin elektromekanik ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete açıyoruz.

Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler katettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyükşehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler sağladık. Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamladık. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz."

"Şehir, belediye ayrımı yapmadan hizmette dur durak demiyoruz"

Bakan Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu, raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Uraloğlu, "Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için önemli kent içi raylı sistem projelerini Bakanlık olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz" ifadesini kullandı.

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