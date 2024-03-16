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Çikolata krizi kapıda, fiyatlar katlanacak!

Dünyanın kakao ihtiyacını yüzde 60 oranında karşılayan iki ülkede fabrikalar, artan maliyetler nedeniyle üretimi durdurdu. Üretimin durması ile birlikte tüm dünyada çikolata fiyatlarının artması bekleniyor.

Haber Giriş : 16 Mart 2024 12:14, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 12:16
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Çikolata krizi kapıda, fiyatlar katlanacak!

Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan Fildişi Sahilleri ve Gana'da büyük kriz çıktı. Son üç yılda iklim koşulları nedeniyle kakao hasadının azalması çikolata üreticilerini fiyat artışına itti, kakao fabrikaları ise tohum maliyetini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı aldı.

ÇİKOLATA FİYATLARINDA KESKİN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Üretim kesintisinin 4'üncü yıla uzamasıyla birlikte durumun daha da kötüleşeceği tahmin edilirken, tüm dünyada çikolata fiyatlarının keskin bir şekilde artırması bekleniyor.

Reuters'ın aktardığına göre; kakao fiyatları geçen yıl iki kattan fazla artmıştı.

DEVLETİN FABRİKALARI DA KAPANMAK ÜZERE

Üreticiler sadece ham kakao kullanarak çikolata üretimi yapamıyor, tohumların işlenerek yağ ve liköre çevrilmesi gerekiyor. Ancak tohum fiyatlarında yaşanan artış, bu işlemi yapanları çaresiz bırakıyor.

Fildişi Sahilleri'ndeki 9 büyük fabrikadan biri olan Transcao, fiyatlardaki artış nedeniyle tohum alımını durdurduğunu açıkladı. Fabrika stoklardaki tohumların halen işlediğini belirtse de kaynaklar depoların da boşalmak üzere olduğunu belirtti.

YÜZDE 20 KAPASİTEYLE ÇALIŞIYORLAR

İki numaralı kakao üreticisi Gana'daysa 8 fabrikanın birçoğunda ekimden bu yana üretime sıklıkla ara verildiği belirtildi. Devlet kakao şirketi CPC'den yapılan açıklamadaysa fabrikanın yüzde 20 kapasiteyle çalıştığı belirtildi.

Uluslararası Kakao Organizasyonu (ICCO) küresel üretimin bu yıl yüzde 10,9 azalarak 4,45 milyon tona düşmesini bekliyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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