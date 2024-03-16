İstenmeyen ticari mesajlar için 398 milyon lira ceza kesildi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstenmeyen ticari mesajlar için 398 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, Ticari Elektronik İleti Şikayet Sisteminin (TİSS) uygulamaya alındığı 2015'ten 2023 sonuna kadar geçen sürede istenmeyen ticari iletiler için 398 milyon 94 bin 293 lira ceza uyguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 12:23, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 12:24
Yazdır
İstenmeyen ticari mesajlar için 398 milyon lira ceza kesildi

Bakanlığın faaliyet raporundan yaptığı derlemeye göre, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlığın internet sitesi üzerinden kolay ve etkin bir şekilde şikayet başvurusu yapılmasına imkan tanıyan TİSS, 2015'te hizmete açıldı.

Söz konusu tarihten 2023 sonuna kadar olan dönemde TİSS üzerinden yapılan şikayet sayısı 866 bin 164'e ulaştı.

Şikayetlerin yüzde 77,08'ini SMS, yüzde 20,9'u sesli arama, yüzde 2,02'sini de e-postayla ilgili başvurular oluşturdu.

Bu şikayetler üzerine ticaret il müdürlüklerince 2015-2023 döneminde 398 milyon 94 bin 293 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) de 2017'de hizmete girdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla sisteme kaydolan işletme sayısı 35 bin 327, site sayısı 42 bin 76 oldu.

ETBİS ile vatandaşlar, e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerine kolaylıkla ulaşırken, bu alandaki kayıt dışılığın da önüne geçiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber