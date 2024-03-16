Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler

Türkiye deprem gerçeğiyle her an yüz yüze yaşarken, olası İstanbul depremi de gündemden düşmek bilmiyor.

"AKSİ TAKTİRDE ÇOK ÜZÜLECEĞİZ"

Son olarak Prof. Dr. Naci Görür, CNN Türk ekranlarına yaptığı açıklamada, olası deprem için hazırlanılması gerektiğinin altını çizdi. Görür, "Bir an önce İstanbul'u planlı programlı, devletiyle, belediyesiyle, vatandaşıyla, omuz omuza, kol kola gönül birliğiyle depreme hazırlamamız gerekli. Aksi halde çok üzüleceğiz demektir." dedi.

EN RİSKLİ YERLER NERESİ?

İstanbul'da en çok hangi ilçelerin risk altında olduğunu da açıklayan Görür, şöyle devam etti: "2. Boğaz Köprüsü'nü düşünün, harita üzerinde onun yerini belirleyin ve ona paralel doğu-batı bir çizgi çizin, onun güneyinde kalan alanlar 1999 depreminde hissettiklerinden çok daha fazla katbekat hissedeceklerdir. Kuzeyinde kalan alanlar da daha az hissedeceklerdir. Bu çizgi bir anlamda hasar durumunu yansıtıyor olabilir. Avrupa Yakası'nda zemin Anadolu Yakası'na göre daha kötü olduğundan Avrupa Yakası daha fazla hasar görecektir. Özellikle her iki yakada da kıyıya yakın yerler göreceli daha fazla hasar göreceklerdir."