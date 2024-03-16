'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme

AA'nın aktardığına göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) konuyu araştırmaya başladı. İddiaların incelenmesinin ardından bir karar varılacak.

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