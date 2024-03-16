'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
Yerel seçimlere kısa bir süre görevli öğretmenlere hakaret edildiğine dair iddialar üzerine inceleme başlatıldı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 16 Mart 2024 14:10, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 14:13
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yerel seçimde görevli memurların eğitimi sırasında görevli öğretmenlere hakaret edildiği öne sürüldü.
AA'nın aktardığına göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) konuyu araştırmaya başladı. İddiaların incelenmesinin ardından bir karar varılacak.