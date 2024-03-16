Alüminyum fabrikasında üzerine malzeme sepeti düşen işçi öldü

Öte yandan, yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci'nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.

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