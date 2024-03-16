Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı KANGURU

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı KANGURU

Güvenlik güçlerinin en yaygın kullandığı ekipmanlardan telsiz bataryalarının zorlu koşullarda bile tam kapasiteyle göreve hazır tutulmasını sağlamak üzere "KANGURU" isimli akıllı batarya depolama ve şarj kabini geliştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 15:14, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 15:17
Yazdır
Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı KANGURU

Hücre, pil ve bataryalar ve bunların şarj ihtiyacına yönelik çözümler geliştiren ASPİLSAN Enerji, ortaya koyduğu ürünlerle enerji depolama alanındaki dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlıyor.

Şirket, son dönemde geliştirdiği KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj kabini ile Faydalı Model Belgesi aldı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, telsiz bataryalarının temin edildikten sonra operasyon gününe kadar genelde kasalarda beklediğini söyledi.

Telsizlerin içindeki elektronik devrelerin kendi öz tüketimleri olduğuna işaret eden Özdemir, bunların bir süre sonra bataryalardaki pilleri bitirebildiğini ve periyodik olarak bakımlarının yapılması gerektiğini belirtti. Özdemir, şöyle konuştu:

"Bazıları bir sac çatı altında yüksek sıcaklıklara, bazıları depolarda çok düşük sıcaklıklara ulaşabilirler. Bunların bir de raf bekleme şartları var. Bu şartlar her zaman sahada sağlanamayabilir ki çoğunlukla sağlanamıyor. Aynı zamanda belli sürelerde, periyotlarda da şarj edilmeleri gerekiyor. Bu planlı bakımı ve muhafazayı gerektiriyor. Çok adetli aldığınız ürünlerde eğer ihtiyaç yılın son zamanlarına doğru sarkıyor, siz de tedarikinizi yılın başında yaptıysanız bataryaların bir kısmı kullanılmaz hale gelebilir bakımları yapılmadıysa.

Üzerinde akıllı bakım algoritmaları çalışan, şarj devreleri olan bu kabinden ise operasyon için düğmeye basıldığı zaman kalitesinden, şarjından, çalışmasından emin olunan bataryaları alabiliriz. Bu dolapların içinde farklı tipte bataryaları koyabileceğimiz yuvalar var. Kişinin ihtiyaçlarına göre bunların yer aldığı rafları düzenleyebiliyoruz. Hangi bataryalardan varsa, hangi telsiz tipini kullanıyorsak bu bataryaları kabin içine dizerek içinde iklimlendirmesi, ısıtması, soğutması olan bir ortamda muhafaza ediyoruz. Ekranda da hangi raflarda hangi bataryalar var, bunların sağlık durumları nedir izleyebiliyoruz."

Dilenirse internete bağlanıp uzaktan da takip yapılabildiğini, envanterin görülebildiğini anlatan Özdemir, bozulan, şarjı biten bataryalar için de sistemin alarm verdiğini dile getirdi.

Mandala basıldığında her zaman hazır

Kabin içindeki bataryaların bakımları yapıldığı için bozulmayacağını, şarjının bitmeyeceğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sahada ihtiyaç duyduğum zaman mandala bastığımda ses gelecek şekilde enerjisi üzerinde şarj edilmiş, bakımı yapılmış sağlıklı bataryaları bu kabinden alırım. Bu kabinleri saklama koşulları zor, bakım için teknik personeli bulundurulamayan alanlarda operasyon için hazır bataryalar sunmak üzere tasarladık. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların emrinde hazır bir şekilde tamamlanmış bir çalışma.

Biz hem batarya hem şarj ünitesi üretiyoruz, bu ürünümüzle birlikte aynı zamanda ortam da sağlıyoruz. KANGURU da kesesinde yavrusunu muhafaza ettiği gibi o mantıkla yola çıktığımız, içindeki bataryaları, dış ortam şartlarında muhafaza eden, içinde iklimlendirmesi ve şarj üniteleri olan bir kabin şeklinde kullanıma hazır bir ürün."

Ahmet Turan Özdemir, bir güvenlik personeli operasyon sahasına gittiğinde kabindeki raftan aldığı bataryanın sağlıklı, şarjı tam, güvenilir olduğundan emin olacağını vurguladı.

Kabinin, 7/24 kuvvetleri göreve hazır tutmak için enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çözüm olduğunu ifade eden Özdemir, kabinin ölçeklendirildiğini, ihtiyaca göre her kasada farklı tipte bataryaların şarj edilebildiğini belirtti.

Dış etkilerin olmadığı ya da sınırlı olduğu karargah gibi ortamlarda iklimlendirmeye ihtiyaç duyulmadığı için sadece şarj üniteleriyle raf şeklinde hazırlanan duvar tipi üniteler de oluşturduklarını bildiren Özdemir, zor şartlar için kabin, iç ortamlar için de dahili şarj üniteleri şeklinde çözümlerle kesintisiz enerji hizmetini kullanıcılara sunduklarını dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber